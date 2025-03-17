У Салаха 0 ударов за 90 минут в финале с «Ньюкаслом» — впервые за время в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» уступил «Ньюкаслу» в финальном матче Кубка лиги со счётом 1:2. В составе «сорок» голами отметились защитник Дэн Бёрн и нападающий Александер Исак. Единственный гол «Ливерпуля» в матче забил итальянец Федерико Кьеза. Вингер команды Мохамед Салах провёл на поле все 90 минут и не нанёс ни одного удара по воротам соперника.

Как сообщает Opta Sport, египтянин ни разу не пробил по воротам и не создал ни одного голевого момента, что произошло с ним впервые за период выступления в составе «Ливерпуля». Напомним, Мохамед Салах перебрался в английский клуб из итальянской «Ромы» в июле 2017 года.

Всего в текущем сезоне Салах провёл 43 матча во всех турнирах за «Ливерпуль». На счету египтянина 32 гола и 22 результативные передачи.