Президент РФС Дюков анонсировал организацию игры для сборной России с командой из Европы

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что национальная команда России может в скором времени сыграть с европейской сборной. Ранее президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что УЕФА близок к возвращению национальной команды России и клубов РПЛ в международные турниры.

«Ведутся переговоры о проведении товарищеского матча с европейской сборной, но когда мы о чём-то договоримся и подпишем договор, тогда и объявим об этом», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, 19 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Гренадой, а 25 марта — с Замбией. В июне российская сборная встретится с Нигерией и Беларусью.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.