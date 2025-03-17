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Спортивный директор «Ростова» рассказал, когда газон на стадионе приведут в порядок

Спортивный директор «Ростова» рассказал, когда газон на стадионе приведут в порядок
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о состоянии поля на стадионе «Ростов Арена». Ранее жёлто-синие принимали «Краснодар» (0:1) в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Перед данным матчем была информация, что «быки» обратились в РПЛ с просьбой оценить газон на «Ростов Арене». После оценки комиссии РПЛ «Ростов» получил разрешение провести встречу.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 78'    

«Что с газоном? Компания, управляющая стадионом, пообещала за паузу на матчи национальных команд привести поле в идеальное состояние», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

После 21-го тура РПЛ «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Джонатана Альбы сыграют с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 31 марта, начало — в 18:30 мск. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.

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