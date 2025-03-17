Тульский «Арсенал» и «Чайка» сыграли вничью в матче 24-го тура Первой лиги

Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Чайка». Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ярославом Хромеем (Воронеж). Итоговый результат — 0:0.

По ходу встречи обе команды пытались вырвать победу и забить гол в ворота соперника, однако счёт так и не был открыт.

После 24 сыгранных матчей тульский «Арсенал» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 32 очка. «Чайка» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 30 очков. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 50 очков.