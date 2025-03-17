Агент Гурцкая считает, что «Зенит» должен расстаться с Семаком

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке. В воскресенье, 16 марта, сине-бело-голубые уступили московскому «Спартаку» (1:2) в выездном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

– Семак уже всё, не заряжает свою команду. Мы об этом говорим на протяжении года.

– Вы считаете, что Семака надо убирать, даже если «Зенит» станет чемпионом?

– Да, потому что прошлые полгода и весь этот год показывают, что «Зенит» с такими вложениями и топовыми игроками не показывает такой футбол. «Зенит» не играет так, как играл три года назад. Они на спущенных колёсах вытащили прошлый чемпионат.

Семак по-любому вошёл в историю «Зенита», потому что выиграть шесть чемпионств, как бы то ни было, это большая история. Но мне кажется, это выгорание, привыкание к большому количеству игроков…

Хотя почти больше полсостава именно в этом матче (имеется в виду состав на матч со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ. — Прим. «Чемпионата») ещё не становилось чемпионами, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 21-го тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.

22 марта «Зенит» сыграет домашнюю товарищескую встречу с белорусским БАТЭ.