Сегодня, 17 марта, прошёл один матч 24-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, состоявшейся в этот день.

Результат матча Первой лиги 17 марта:

«Арсенал» Тула — «Чайка» — 0:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 50 очков после 24 встреч. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 47 очков. Третье место с 44 очками занимает «Сочи». Четвёрку замыкает екатеринбургский «Урал», набравший 41 очко. В зоне вылета располагаются «Тюмень» (16), «Алания» (19) и «Сокол» (21).