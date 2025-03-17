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Фанаты бросили Месси футболку «Барселоны» под ноги, Лео её не поднял

Фанаты бросили Месси футболку «Барселоны» под ноги, Лео её не поднял
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ненамеренно наступил на футболку своего бывшего клуба «Барселоны». Игроку бросили джерси под ноги, аргентинец обратил внимание спустя несколько шагов, поэтому не стал останавливаться.

37-летний Месси находился в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год. За первую команду сине-гранатовых форвард в 778 матчах забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи, выиграв с командой 35 трофеев. С 2021-го по 2023-й Месси играл за «ПСЖ», а ныне выступает за клуб МЛС «Интер Майами».

Месси неоднократно заявлял, что планирует вернуться в «Барселону» по окончании карьеры и, вероятно, ещё может сыграть за неё в качестве футболиста.

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