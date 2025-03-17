Фанаты бросили Месси футболку «Барселоны» под ноги, Лео её не поднял

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ненамеренно наступил на футболку своего бывшего клуба «Барселоны». Игроку бросили джерси под ноги, аргентинец обратил внимание спустя несколько шагов, поэтому не стал останавливаться.

37-летний Месси находился в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год. За первую команду сине-гранатовых форвард в 778 матчах забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи, выиграв с командой 35 трофеев. С 2021-го по 2023-й Месси играл за «ПСЖ», а ныне выступает за клуб МЛС «Интер Майами».

Месси неоднократно заявлял, что планирует вернуться в «Барселону» по окончании карьеры и, вероятно, ещё может сыграть за неё в качестве футболиста.