Серхио Рамос получил 30-ю красную карточку в карьере, испанец пнул под зад игрока «Пумас»
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«Монтеррей» победил «Пумас» в выездном матче в рамках 12-го тура чемпионата Мексики. В составе гостей на поле вышел экс-защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос. На 90+3-й минуте игры испанец получил прямую красную карточку за пинок под зад футболиста соперника.
Мексика — Лига МХ . Клаусура. 12-й тур
17 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
УНАМ Пумас
Мехико
Окончен
1 : 3
Монтеррей
Монтеррей
0:1 Каналес – 49' 0:2 Fimbres – 54' 0:3 Бертераме – 71' 1:3 Мартинес – 90'
Удаления: нет / Рамос – 90+3'
Данное удаление стало для Серхио Рамоса 30-м в профессиональной карьере. Ранее защитник 26 раз был удалён в статусе футболиста мадридского «Реала», две красные карточки получил, будучи игроком «ПСЖ», и один раз удалялся с поля, играя за «Севилью». Отметим, Серхио Рамос ни разу не получал красную карточку в матчах сборной Испании, за которую суммарно провёл 180 встреч.
Фото: Кадр из трансляции
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