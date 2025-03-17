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Тимур Гурцкая: Соболев вышел на поле, чтобы пообниматься с игроками «Спартака»

Тимур Гурцкая: Соболев вышел на поле, чтобы пообниматься с игроками «Спартака»
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая оценил игру форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева в матче с московским «Спартаком» (1:2) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Тебе дают 10-15 минут, ты хотя бы эти минуты поборись. Если что-то не получается, сломай кого-то, характер прояви.

Я думаю, что он вышел на поле, чтобы пообниматься и поздравить игроков «Спартака», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 21-го тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.

22 марта «Зенит» сыграет домашнюю товарищескую встречу с белорусским БАТЭ.

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