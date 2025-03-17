Первая лига сезона-2024/2025: результаты матчей 24-го тура и турнирная таблица

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Сегодня, 17 марта, завершился 24-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

15 марта, суббота:

«Уфа» — «Енисей» — 0:1;

«Шинник» — «КАМАЗ» — 1:0;

«Нефтехимик» — «Торпедо» — 0:1.

16 марта, воскресенье:

«СКА-Хабаровск» — «Сочи» — 0:1;

«Урал» — «Черноморец» — 2:1;

«Ротор» — «Сокол» — 2:2;

«Тюмень» — «Балтика» — 0:1;

«Родина» — «Алания» — 3:0.

17 марта, понедельник:

«Арсенал» Тула — «Чайка» — 0:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 50 очков после 24 встреч. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 47 очков. Третье место с 44 очками занимает «Сочи». Четвёрку замыкает екатеринбургский «Урал», набравший 41 очко. В зоне вылета располагаются «Тюмень» (16), «Алания» (19) и «Сокол» (21).