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«Динамо» Мх и «Ахмат» проведут товарищеский матч во время паузы на матчи сборных

«Динамо» Мх и «Ахмат» проведут товарищеский матч во время паузы на матчи сборных
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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов заявил, что во время международной паузы в чемпионате клуб сыграет товарищеский матч с «Ахматом».

«20 марта мы собираемся. 23-го числа проводим тренировочную игру с «Ахматом». Дальше продолжаем подготовку к матчу с ЦСКА», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

После 21-го тура РПЛ «Динамо» Мх располагается на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 18 очков. В следующем туре «Динамо» Мх встретится с ЦСКА (29 марта), а «Ахмат» — с московским «Спартаком» (30 марта).

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