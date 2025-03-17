Двое фанатов арестованы на 15 суток по итогам матча «Спартак» — «Зенит»

За зажжённый файер на матче между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ двое болельщиков получили 15 суток административного ареста. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Установить и задержать нарушителей удалось благодаря системе идентификации болельщиков (Fan ID). Они получили административный арест на 15 дней», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что контрольно-дисциплинарный комитет накажет «Спартак» за поведение фанатов. Болельщики использовали пиротехнические изделия — две дымовые шашки, а также бросили на прилегающие к полю территории пластиковый стаканчик. Также фанаты скандировали оскорбительные кричалки и ненормативную лексику.