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Двое фанатов арестованы на 15 суток по итогам матча «Спартак» — «Зенит»

Двое фанатов арестованы на 15 суток по итогам матча «Спартак» — «Зенит»
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За зажжённый файер на матче между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ двое болельщиков получили 15 суток административного ареста. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Установить и задержать нарушителей удалось благодаря системе идентификации болельщиков (Fan ID). Они получили административный арест на 15 дней», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что контрольно-дисциплинарный комитет накажет «Спартак» за поведение фанатов. Болельщики использовали пиротехнические изделия — две дымовые шашки, а также бросили на прилегающие к полю территории пластиковый стаканчик. Также фанаты скандировали оскорбительные кричалки и ненормативную лексику.

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