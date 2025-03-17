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Артём Дзюба отреагировал на то, что Олеся Иванченко увидела его вызов в сборную по звёздам

Артём Дзюба отреагировал на то, что Олеся Иванченко увидела его вызов в сборную по звёздам
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Нападающий тольяттинского «Акрона» и национальной команды России Артём Дзюба поделился мнением о том, что ведущая популярного шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко увидела его вызов в сборную страны по звёздам.

— Ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко рассказала, что увидела твой вызов в звёздах. Веришь ли ты в астрологию в этом вызове в сборную?
— Не очень верил во всё это, особенно Олесе, казалось, что она в моменте немного бредит. Но нужно отдать ей должное: все говорят, что Олеся была права, не врёт. То есть что-то в этом есть, всё это подтверждается, — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России по футболу.

Отметим, что Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной. Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, что сделало его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

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