Агент Гурцкая: на месте Семака отправил бы Соболева в «Зенит-2»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о форварде санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве.

«На месте Семака, чтобы остальным показать характер, я бы отправил Соболева в «Зенит-2», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за «Зенит» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.

После 21-го тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.

22 марта «Зенит» сыграет домашнюю товарищескую встречу с белорусским БАТЭ.