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Выбывший на год форвард «Вест Хэма» Антонио поделился подробностями тяжёлого ДТП

Выбывший на год форвард «Вест Хэма» Антонио поделился подробностями тяжёлого ДТП
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Нападающий английского «Вест Хэма» Майкл Антонио поделился деталями аварии, из-за которой выбыл на продолжительный срок. В декабре прошлого года футболист врезался в дерево, после чего провёл несколько недель в больнице.

«Приехала полиция, и, когда они нашли меня, я был между двумя сиденьями. На самом деле я не был на водительском сиденье. Они сказали, что это выглядело так, будто я пытался вылезти из окна, но из-за того, что моя нога была так сильно сломана, боль, вероятно, помешала мне выбраться», — поделился Антонио в интервью BBC.

Нападающий «Вест Хэма» Антонио врезался в дерево, управляя автомобилем «Феррари» 7 декабря 2024 года. В больнице футболисту был диагностирован перелом ноги. Из больницы медицинского учреждения Антонио был выписан 31 декабря прошлого года, после чего продолжает восстановление в домашних условиях. Ожидается, что Антонио сможет вернуться в футбол через год.

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