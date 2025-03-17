Нападающий «Вест Хэма» Антонио рассказал о потере памяти после ДТП

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио рассказал, как потерял память после того, как врезался в дерево на своей «Феррари» в декабре 2024 года.

«Это странно, потому что мне говорили, что на протяжении всего этого я не спал и разговаривал со всеми — с полицией, с людьми и с человеком, который нашёл меня. Моя нога была полностью раздроблена. Они вытащили меня и наложили на неё шину.

Три недели назад я отправился посмотреть на останки своей машины на свалке. Это вызвало у меня странное чувство. Это просто заставило меня осознать, насколько я был близок к смерти. Я видел фотографии, но вживую всё было в 10 раз хуже», — заявил Антонио в интервью BBC.

Майкл Антонио попал в аварию 7 декабря прошлого года и провёл в больнице несколько недель. Ранее сообщалось, что восстановление футболиста займёт около года.