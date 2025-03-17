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Защитнику «Манчестер Сити» Хусанову подарили дорогую машину в Узбекистане

Защитнику «Манчестер Сити» Хусанову подарили дорогую машину в Узбекистане
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Защитник английского «Манчестер Сити» и национальной команды Узбекистана Абдукодир Хусанов стал владельцем премиального автомобиля.

По информации СМИ, чёрный Mercedes-Benz Gelandewagen подарил ему футбольный функционер Улугбек Асанбаев, который родился в Казахстане. В прошлом Асанбаев выступал за «Пахтакор» и «Дустлик», а в последние годы занимается организацией переходов игроков в зарубежные команды.

В нынешнем сезоне Хусанов сыграл за «Манчестер Сити» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 12 млн.

За свою профессиональную игровую карьеру Хусанов выступал за молодёжную команду узбекского «Бунёдкора», белорусский «Энергетик-БГУ» и французский «Ланс».

20 марта сборная Узбекистана в рамках азиатской квалификации к чемпионату мира 2026 года сыграет с Кыргызстаном, а 25 марта — с Ираном.

30 марта «Манчестер Сити» проведёт встречу с «Борнмутом» в 1/4 финала Кубка Англии сезона-2024/2025.

После 29 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сразятся с «Лестером».

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