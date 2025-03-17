Касильяс — о Нойере: он один из лучших вратарей в истории футбола

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о голкипере мюнхенской «Баварии» Мануэле Нойере.

«Нойер — образец для всех вратарей и один из лучших вратарей в истории футбола. Я бы посоветовал ему играть до тех пор, пока ему это нравится — пока он больше не сможет. Я бы тоже хотел играть дольше, но со мной случилось несчастье в жизни [сердечный приступ]. Но, конечно, пока он чувствует себя хорошо и может играть, ему стоит продолжать это делать», — сказал Касильяс после матча на турнире «Кубок Беккенбауэра».

38-летний Нойер является 11-кратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии». Также в 2014 году он выиграл чемпионат мира в составе немецкой сборной.