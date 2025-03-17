Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мануэль Пеллегрини установил тренерский рекорд «Бетиса» всех времён

Мануэль Пеллегрини установил тренерский рекорд «Бетиса» всех времён
Комментарии

Испанский футбольный клуб «Бетис» в воскресенье, 16 марта, одолел «Леганес» в 28-м туре чемпионата Испании со счётом 3:2. Эта победа стала для главного тренера команды Мануэля Пеллегрини рекордной и вывела его на первое место среди наставников клуба по количеству выигранных матчей в Ла Лиге.

Испания — Примера . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
2 : 3
Бетис
Севилья
1:0 Раба – 29'     2:0 Раба – 44'     2:1 Иско – 64'     2:2 Бакамбу – 78'     2:3 Эрнандес – 82'    

Победу над «Леганесом» стала для Мануэля Пеллегрини 79-й в чемпионате Испании в качестве главного тренера «Бетиса». Этой отметки специалист достиг за 180 встреч. Предыдущий рекорд принадлежал Лоренсо Серра Ферреру, который одержал 78 побед за 198 игр.

После 28 сыгранных матчей «Бетис» располагается на шестом месте в таблице чемпионата Испании. Команда набрала 44 очка.

Материалы по теме
Пеллегрини — об Анчелотти: тренеры не имеют права говорить, когда играть, а когда нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android