Мануэль Пеллегрини установил тренерский рекорд «Бетиса» всех времён

Испанский футбольный клуб «Бетис» в воскресенье, 16 марта, одолел «Леганес» в 28-м туре чемпионата Испании со счётом 3:2. Эта победа стала для главного тренера команды Мануэля Пеллегрини рекордной и вывела его на первое место среди наставников клуба по количеству выигранных матчей в Ла Лиге.

Победу над «Леганесом» стала для Мануэля Пеллегрини 79-й в чемпионате Испании в качестве главного тренера «Бетиса». Этой отметки специалист достиг за 180 встреч. Предыдущий рекорд принадлежал Лоренсо Серра Ферреру, который одержал 78 побед за 198 игр.

После 28 сыгранных матчей «Бетис» располагается на шестом месте в таблице чемпионата Испании. Команда набрала 44 очка.