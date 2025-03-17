Попавший в ДТП форвард «Вест Хэма» Антонио ответил на обвинения в употреблении наркотиков

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио рассказал о том, какие травмы получил во время аварии в декабре прошлого года, сможет ли вернуться в футбол, а также прокомментировал слухи о том, что во время ДТП находился в нетрезвом состоянии.

«Я раздробил бедренную кость в четырёх разных местах. У меня была единственная операция с замочной скважиной. Они вставили мне в бедро шест с четырьмя болтами, так что шурупами и болтиками сращиваем его обратно.

Мой первый хирург сказал, что не хочет, чтобы я давил на ногу в течение трёх месяцев, а это примерно сейчас, и вы можете видеть, что я хожу. В целом, они говорят, что пройдёт от шести до 12 месяцев, прежде чем моя нога начнёт заживать должным образом.

В день аварии я возвращался с тренировки и, в любом случае, я никогда в жизни не употреблял наркотики. Я сказал, что люблю выпить. Но в этой ситуации не было ни наркотиков, ни выпивки. Это было исключено и подтверждено полицией.

После аварии я был более эмоционален, чем когда-либо в своей жизни, но я чувствую, что стало лучше. Терапия — одна из лучших вещей, которые случались со мной в моей жизни. Смогу ли я стать прежним Антонио? Да, на 100%. Я сыграю снова. Это то, на чём я сосредоточен и почему я работаю шесть дней в неделю», — говорит он.