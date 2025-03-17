Чернов: «Спартак» был злее, агрессивнее и заряженнее «Зенита»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Нет такого, что матчи с «Зенитом» более принципиальны, чем с ЦСКА. Мы выходим на каждую игру и играем максимально агрессивно. Я бы не сказал, что мы как‑то делим команды. Понятно, что «Зенит» — соперник, на которого ты в глубине души как‑то по‑другому настраиваешься, за неделю уже был ажиотаж.

Мы понимали, что все билеты были проданы. На скамейке после забитых мячей была радость. Вся игра проходила под нашим контролем. Мне кажется, мы были злее, агрессивнее и заряженнее», — сказал Чернов в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура РПЛ «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав также 43 очка. В следующем туре «Спартак» сыграет с грозненским «Ахматом» (30 марта), а «Зенит» — с казанским «Рубином» (30 марта).