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«Барселона» договорилась о продлении контракта с Жюлем Кунде — Sport.es

«Барселона» договорилась о продлении контракта с Жюлем Кунде — Sport.es
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Французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде близок к продлению контракта с каталонским клубом. Как сообщает издание Sport.es, между футболистом и клубом существует принципиальное соглашение о новом контракте, срок которого рассчитан до лета 2030 года. Также в договоре будет присутствовать опция продления на сезон.

Текущий контракт Кунде с «Барселоной» истекает летом 2027 года. Сообщается, что в клубе очень довольны игрой француза и не собираются с ним расставаться. Сам Кунде также заинтересован в продолжении карьеры в «Барселоне».

По данным источника, Жюль Кунде получит прибавку к зарплате при переподписании контракта. Именно это и является причиной того, почему новый контракт не подписан до сих пор. Сообщается, что каталонцы не могут поднять зарплату Кунде прямо сейчас из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги.

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