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«Всё сложилось идеально». Литвинов — о победе «Спартака» в матче с «Зенитом»

«Всё сложилось идеально». Литвинов — о победе «Спартака» в матче с «Зенитом»
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал игру команды в матче с «Зенитом» (2:1) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги одной из лучших в нынешнем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

— Можно назвать эту игру лучшей у «Спартака» с начала сезона?
— Думаю, одна из лучших. Потому что и в первом круге на выезде неплохо смотрелись с «Зенитом». Потом, когда разбирали, [увидели], что многое получалось как в атаке, так и в обороне, но просто не смогли реализовать свои моменты. Сейчас всё сложилось идеально: и домашний стадион, и полные трибуны, и победа над «Зенитом», — сказал Литвинов в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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