«Всё сложилось идеально». Литвинов — о победе «Спартака» в матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал игру команды в матче с «Зенитом» (2:1) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги одной из лучших в нынешнем сезоне.

— Можно назвать эту игру лучшей у «Спартака» с начала сезона?

— Думаю, одна из лучших. Потому что и в первом круге на выезде неплохо смотрелись с «Зенитом». Потом, когда разбирали, [увидели], что многое получалось как в атаке, так и в обороне, но просто не смогли реализовать свои моменты. Сейчас всё сложилось идеально: и домашний стадион, и полные трибуны, и победа над «Зенитом», — сказал Литвинов в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».