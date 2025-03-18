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«Конечно, я бы пожал ему руку». Килиан Мбаппе не держит зла ​​на президента «ПСЖ»

«Конечно, я бы пожал ему руку». Килиан Мбаппе не держит зла ​​на президента «ПСЖ»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своём споре с «ПСЖ» в отношении выплат и об отношениях с президентом французского клуба Нассером Аль-Хелаифи.

«Это в руках адвокатов. Я думаю, что это скоро будет урегулировано, это не то, о чём я беспокоюсь. Я играл семь лет в Париже, у меня были экстраординарные моменты там. Я не из тех, кто смотрит только на негатив, я умею быть благодарным за то, что мне приносят в жизни — как в профессиональном, так и в личном плане. Конечно, я бы пожал ему руку», — приводит слова Мбаппе Le Parisien.

Напомним, Килиан Мбаппе требует от «ПСЖ» выплату в размере € 55 млн в качестве задолженности по зарплате и бонусам.

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