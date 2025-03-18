Антон Миранчук прилетел в Россию перед матчами с Гренадой и Замбией

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук прилетел в Россию для того, чтобы присоединиться к национальной команде страны перед товарищескими матчами со сборными Гренады и Замбии. Обе игры пройдут в Москве 19 и 25 марта.

«Ребята, всем привет! Я только приземлился. Очень рад снова вернуться в Россию и присоединиться к сборной, поэтому приходите на матчи, обязательно увидимся. Россия, вперёд», — заявил Миранчук в видеосообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале сборной России.

Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон» из московского «Локомотива» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне на его счету два гола и результативная передача в 16 встречах швейцарской Суперлиги.