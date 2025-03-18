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Литвинов: «Спартак» должен был побеждать «Зенит», чтобы сохранить шансы на чемпионство

Литвинов: «Спартак» должен был побеждать «Зенит», чтобы сохранить шансы на чемпионство
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о важности победы над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

— Что говорил Станкович перед выходом на поле?
— Особо ничего не говорил, все понимают, что на «Зенит» не нужно много слов. Все осознавали, что это важная игра, учитывая, что потеряли очки с «Рубином». Чтобы остались шансы на борьбу за чемпионство, нужно было обязательно побеждать «Зенит», — сказал Литвинов в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» и «Зенит» набрали по 43 очка, но красно-белые (вторая строчка) опережают своего соперника в турнирной таблице из-за лучшей разницы личных встреч (0:0, 2:1). На первом месте идёт «Краснодар» (46).

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