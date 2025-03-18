Литвинов: «Спартак» должен был побеждать «Зенит», чтобы сохранить шансы на чемпионство
Поделиться
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о важности победы над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
— Что говорил Станкович перед выходом на поле?
— Особо ничего не говорил, все понимают, что на «Зенит» не нужно много слов. Все осознавали, что это важная игра, учитывая, что потеряли очки с «Рубином». Чтобы остались шансы на борьбу за чемпионство, нужно было обязательно побеждать «Зенит», — сказал Литвинов в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
«Спартак» и «Зенит» набрали по 43 очка, но красно-белые (вторая строчка) опережают своего соперника в турнирной таблице из-за лучшей разницы личных встреч (0:0, 2:1). На первом месте идёт «Краснодар» (46).
Комментарии
- 18 марта 2025
-
00:45
-
00:37
-
00:32
-
00:30
-
00:28
-
00:25
-
00:21
-
00:18
-
00:12
-
00:10
- 17 марта 2025
-
23:58
-
23:43
-
23:32
-
23:21
-
23:21
-
23:17
-
23:15
-
22:59
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:37
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:15
-
22:13
-
22:00
-
21:57
-
21:56
-
21:55
-
21:47
-
21:40
-
21:34