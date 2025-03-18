Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ян Облак вышел на третье место в истории «Атлетико» по количеству матчей

Ян Облак вышел на третье место в истории «Атлетико» по количеству матчей
Комментарии

Вратарь «Атлетико» Ян Облак появился в стартовом составе своей команды на матч 28-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» и тем самым вышел на третье место в истории мадридского клуба по количеству встреч.

Испания — Примера . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
1:0 Альварес – 45'     2:0 Сёрлот – 70'     2:1 Левандовски – 72'     2:2 Ф. Торрес – 78'     2:3 Ямаль – 90+2'     2:4 Ф. Торрес – 90+8'    

Матч с «Барселоной» стал для вратаря 483-м в составе «Атлетико», что является третьим показателем в истории клуба. Такое же количество игр за клуб провёл Томас Реньонес. Выше расположились Аделардо, у которого 553 матча, и Коке, который провёл в футболке «матрасников» 672 встречи.

В текущем сезоне Ян Облак провёл за «Атлетико» в чемпионате Испании 27 встречи, а также 10 матчей в Лиге чемпионов. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Материалы по теме
Голкипер «Атлетико» Ян Облак сделал заявление после скандального пенальти Альвареса в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android