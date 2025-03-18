Ян Облак вышел на третье место в истории «Атлетико» по количеству матчей

Вратарь «Атлетико» Ян Облак появился в стартовом составе своей команды на матч 28-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» и тем самым вышел на третье место в истории мадридского клуба по количеству встреч.

Матч с «Барселоной» стал для вратаря 483-м в составе «Атлетико», что является третьим показателем в истории клуба. Такое же количество игр за клуб провёл Томас Реньонес. Выше расположились Аделардо, у которого 553 матча, и Коке, который провёл в футболке «матрасников» 672 встречи.

В текущем сезоне Ян Облак провёл за «Атлетико» в чемпионате Испании 27 встречи, а также 10 матчей в Лиге чемпионов. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.