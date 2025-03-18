Ян Облак вышел на третье место в истории «Атлетико» по количеству матчей
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Вратарь «Атлетико» Ян Облак появился в стартовом составе своей команды на матч 28-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» и тем самым вышел на третье место в истории мадридского клуба по количеству встреч.
Испания — Примера . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
1:0 Альварес – 45' 2:0 Сёрлот – 70' 2:1 Левандовски – 72' 2:2 Ф. Торрес – 78' 2:3 Ямаль – 90+2' 2:4 Ф. Торрес – 90+8'
Матч с «Барселоной» стал для вратаря 483-м в составе «Атлетико», что является третьим показателем в истории клуба. Такое же количество игр за клуб провёл Томас Реньонес. Выше расположились Аделардо, у которого 553 матча, и Коке, который провёл в футболке «матрасников» 672 встречи.
В текущем сезоне Ян Облак провёл за «Атлетико» в чемпионате Испании 27 встречи, а также 10 матчей в Лиге чемпионов. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
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