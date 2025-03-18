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Руслан Литвинов рассказал об атмосфере среди игроков «Спартака»

Руслан Литвинов рассказал об атмосфере среди игроков «Спартака»
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о микроклимате в команде.

— Как отреагируешь, если после паузы тренер вернётся к паре защитников Дуарте — Бабич?
— Наверное, спокойно, потому что сейчас у всех в команде единая цель. Независимо от того, кто играет, кто находится в стартовом составе, кто заменён или ещё что… Все ждут своего шанса, поддерживают друг друга, понимают, что самое главное — победить в этом году и порадовать болельщиков.

Это конкурентный вид спорта, тренер выбирает, кто выходит сразу, кто дальше работает. Если предоставят шанс — постараюсь им воспользоваться, — сказал Литвинов в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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