Руслан Литвинов рассказал об атмосфере среди игроков «Спартака»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о микроклимате в команде.

— Как отреагируешь, если после паузы тренер вернётся к паре защитников Дуарте — Бабич?

— Наверное, спокойно, потому что сейчас у всех в команде единая цель. Независимо от того, кто играет, кто находится в стартовом составе, кто заменён или ещё что… Все ждут своего шанса, поддерживают друг друга, понимают, что самое главное — победить в этом году и порадовать болельщиков.

Это конкурентный вид спорта, тренер выбирает, кто выходит сразу, кто дальше работает. Если предоставят шанс — постараюсь им воспользоваться, — сказал Литвинов в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».