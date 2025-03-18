«Локомотив» поздравил хоккейную команду из Ярославля с завоеванием Кубка Континента
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Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» в своём телеграм-канале поздравила одноимённую хоккейную команду из Ярославля с первым в своей истории завоёванным Кубком Континента, который тот обеспечил себе после победы над «Адмиралом» из Владивостока (4:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Паник (Фрейз, Полунин) – 01:03 (5x4) 2:0 Гернат (Паник) – 30:32 (5x5) 2:1 Гутик (Старков) – 40:34 (5x5) 3:1 Полунин (Каюмов, Рафиков) – 48:43 (5x5) 4:1 Каюмов (Иванов, Полунин) – 59:34 (5x5)
«Поздравляем с историческим трофеем хоккейных братьев и желаем следом пополнить коллекцию Кубком Гагарина», — говорится в поздравлении клуба.
«Локомотив» набрал 98 очков после 66 игр и стал недосягаемым для остальных преследователей в борьбе за почётный приз. Идущий на втором месте челябинский «Трактор» отстаёт от лидера на шесть очков и за оставшиеся две встречи не сможет превзойти «Локомотив» в борьбе за Кубок Континента.
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