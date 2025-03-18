«Локомотив» поздравил хоккейную команду из Ярославля с завоеванием Кубка Континента

Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» в своём телеграм-канале поздравила одноимённую хоккейную команду из Ярославля с первым в своей истории завоёванным Кубком Континента, который тот обеспечил себе после победы над «Адмиралом» из Владивостока (4:1).

«Поздравляем с историческим трофеем хоккейных братьев и желаем следом пополнить коллекцию Кубком Гагарина», — говорится в поздравлении клуба.

«Локомотив» набрал 98 очков после 66 игр и стал недосягаемым для остальных преследователей в борьбе за почётный приз. Идущий на втором месте челябинский «Трактор» отстаёт от лидера на шесть очков и за оставшиеся две встречи не сможет превзойти «Локомотив» в борьбе за Кубок Континента.