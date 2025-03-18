Литвинов назвал трагедией возможную потерю очков «Спартаком» в матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об эмоциях после пропущенного мяча от «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Что говорили друг другу после гола Энрике?

— Понимали, что нужно отдать все силы, чтобы выйти вперёд. Все осознавали, что потеря очков в такой игре — непозволительна. Мне кажется, ничья или поражение стали бы для нас трагедией. Хорошо, что Крис Мартинс в нужный момент побежал туда, куда надо, — сказал Литвинов в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» сравнял счёт на 83-й минуте, но Кристофер Мартинс принёс своей команде победу голом на 90+2-й.