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Литвинов назвал трагедией возможную потерю очков «Спартаком» в матче с «Зенитом»

Литвинов назвал трагедией возможную потерю очков «Спартаком» в матче с «Зенитом»
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об эмоциях после пропущенного мяча от «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

— Что говорили друг другу после гола Энрике?
— Понимали, что нужно отдать все силы, чтобы выйти вперёд. Все осознавали, что потеря очков в такой игре — непозволительна. Мне кажется, ничья или поражение стали бы для нас трагедией. Хорошо, что Крис Мартинс в нужный момент побежал туда, куда надо, — сказал Литвинов в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» сравнял счёт на 83-й минуте, но Кристофер Мартинс принёс своей команде победу голом на 90+2-й.

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