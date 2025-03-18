Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Дейк — о «Ливерпуле»: за пять дней проигрываешь дважды — и кажется, что мир рушится

Ван Дейк — о «Ливерпуле»: за пять дней проигрываешь дважды — и кажется, что мир рушится
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о неудачном отрезке команды.

Англия — Кубок лиги . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Бёрн – 45'     0:2 Исак – 52'     1:2 Кьеза – 90+4'    

«Мы должны это исправить. Так работает футбол: за пять дней проигрываешь дважды – и кажется, что мир рушится. Две недели назад всё было радужно и прекрасно. В Лиге чемпионов мы не смогли добиться результата, здесь проиграли, из Кубка Англии вылетели. У нас осталось девять матчей, и, думаю, дополнительная мотивация не нужна – мы должны выполнить свою задачу.

Ты играешь ради самого ценного трофея, за который борешься с начала сезона. Никто не ожидал, что мы будем претендовать на титул в Премьер-лиге. Это самый сложный трофей для завоевания. Ставки очень высоки», — приводит слова ван Дейка Goal.

Напомним, 16 марта «Ливерпуль» проиграл «Ньюкаслу» в финале Кубка английской лиги, а ранее вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ».

Материалы по теме
«Ньюкасл» ждал этого 70 лет! «Ливерпуль» после вылета из ЛЧ отдал ещё и Кубок лиги
«Ньюкасл» ждал этого 70 лет! «Ливерпуль» после вылета из ЛЧ отдал ещё и Кубок лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android