Ван Дейк — о «Ливерпуле»: за пять дней проигрываешь дважды — и кажется, что мир рушится

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о неудачном отрезке команды.

«Мы должны это исправить. Так работает футбол: за пять дней проигрываешь дважды – и кажется, что мир рушится. Две недели назад всё было радужно и прекрасно. В Лиге чемпионов мы не смогли добиться результата, здесь проиграли, из Кубка Англии вылетели. У нас осталось девять матчей, и, думаю, дополнительная мотивация не нужна – мы должны выполнить свою задачу.

Ты играешь ради самого ценного трофея, за который борешься с начала сезона. Никто не ожидал, что мы будем претендовать на титул в Премьер-лиге. Это самый сложный трофей для завоевания. Ставки очень высоки», — приводит слова ван Дейка Goal.

Напомним, 16 марта «Ливерпуль» проиграл «Ньюкаслу» в финале Кубка английской лиги, а ранее вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ».