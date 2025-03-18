Левандовски пожаловался на бессонницу после камбэка «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что не смог уснуть после камбэка «блауграны» в матче Ла Лиги с мадридским «Атлетико» (4:2).

«Честно говоря, я плохо спал после такой встречи. Мы вернулись в Барселону в три часа ночи, и я не смог нормально поспать, когда пришёл домой. Рано утром мне нужно было вылетать [в расположение сборной Польши]. Я не выспался, но наверстаю упущенное», — приводит слова Левандовского Onet.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.