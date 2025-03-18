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Левандовски пожаловался на бессонницу после камбэка «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Левандовски пожаловался на бессонницу после камбэка «Барселоны» в матче с «Атлетико»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что не смог уснуть после камбэка «блауграны» в матче Ла Лиги с мадридским «Атлетико» (4:2).

Испания — Примера . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
1:0 Альварес – 45'     2:0 Сёрлот – 70'     2:1 Левандовски – 72'     2:2 Ф. Торрес – 78'     2:3 Ямаль – 90+2'     2:4 Ф. Торрес – 90+8'    

«Честно говоря, я плохо спал после такой встречи. Мы вернулись в Барселону в три часа ночи, и я не смог нормально поспать, когда пришёл домой. Рано утром мне нужно было вылетать [в расположение сборной Польши]. Я не выспался, но наверстаю упущенное», — приводит слова Левандовского Onet.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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