Левандовски пожаловался на бессонницу после камбэка «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что не смог уснуть после камбэка «блауграны» в матче Ла Лиги с мадридским «Атлетико» (4:2).
«Честно говоря, я плохо спал после такой встречи. Мы вернулись в Барселону в три часа ночи, и я не смог нормально поспать, когда пришёл домой. Рано утром мне нужно было вылетать [в расположение сборной Польши]. Я не выспался, но наверстаю упущенное», — приводит слова Левандовского Onet.
В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
- 18 марта 2025
-
02:53
-
02:52
-
02:22
-
01:54
-
01:50
-
01:42
-
01:37
-
01:26
-
00:45
-
00:37
-
00:32
-
00:30
-
00:28
-
00:25
-
00:21
-
00:18
-
00:12
-
00:10
- 17 марта 2025
-
23:58
-
23:43
-
23:32
-
23:21
-
23:21
-
23:17
-
23:15
-
22:59
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:37
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:15