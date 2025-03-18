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Мбаппе: говорят, что без меня «ПСЖ» стал играть лучше? Это не моё дело

Мбаппе: говорят, что без меня «ПСЖ» стал играть лучше? Это не моё дело
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался об успешных выступлениях «ПСЖ» в нынешнем сезоне.

«Люди говорят, что без меня «ПСЖ» стал играть лучше? Это не моё дело. Я желаю «ПСЖ» всего наилучшего. Сейчас я сосредоточен на «Реале». Клуб ещё никогда не брал требл, и было бы невероятно добиться этого в моём первом сезоне здесь», – приводит слова Мбаппе Le Parisien.

Килиан перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне француз принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал четыре результативные передачи. Напомним, Мбаппе покинул «ПСЖ» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение с «Реалом» до 2029 года.

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