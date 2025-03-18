Гурцкая: по характеру Соболев и Дзюба, может быть, одинаково мерзкие

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая после поражения «Зенита» в матче РПЛ с московским «Спартаком» (1:2) назвал отличие нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева от форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Вот в этом отличие Соболева и Дзюбы. По характеру они, может быть, одинаково мерзкие, но как спортсмены – Дзюба во всех клубах убивался на поле против «Спартака», а Соболев вышел… Не знаю, может, он обижен, что ему мало дали играть. Но ты заслужи, покажи тренеру, что достоин выходить», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

После 21-го тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.