«Марсель» осудил оскорбления в адрес Рабьо и его семьи со стороны фанатов «ПСЖ»

«Марсель» выступил с заявлением по поводу оскорбительных баннеров в адрес своего полузащитника Адриена Рабьо и его семьи со стороны болельщиков «ПСЖ» во время встречи 26-го тура чемпионата Франции.

«Клуб самым решительным образом осуждает демонстрацию баннеров и оскорбительные, расистские и дискриминационные скандирования, звучавшие с трибун стадиона «Парк де Пренс» вчера вечером во время матча с «Пари Сен-Жермен».

Личные нападки, направленные, в частности, на Адриена Рабьо и его семью, отвратительны и неприемлемы. Клуб, который желает оказать полную поддержку и солидарность своему полузащитнику и его близким, объявляет о присоединении к жалобе, поданной семьёй Адриена Рабьо против неизвестных лиц.

«Марсель» ещё раз хотел бы подтвердить, что он продолжит оставаться бескомпромиссным и непреклонным в отношении любых оскорбительных замечаний в адрес клуба, его руководства и сотрудников», — говорится в заявлении на официальном сайте «Марселя».

Напомним, Рабьо выступал за «ПСЖ» с 2013 по 2019 год. В 2024 году он подписал контракт с «Марселем».