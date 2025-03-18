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«Марсель» осудил оскорбления в адрес Рабьо и его семьи со стороны фанатов «ПСЖ»

«Марсель» осудил оскорбления в адрес Рабьо и его семьи со стороны фанатов «ПСЖ»
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«Марсель» выступил с заявлением по поводу оскорбительных баннеров в адрес своего полузащитника Адриена Рабьо и его семьи со стороны болельщиков «ПСЖ» во время встречи 26-го тура чемпионата Франции.

Франция — Лига 1 . 26-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 17'     2:0 Мендеш – 42'     2:1 Гуири – 51'     3:1 Лирола – 76'    

«Клуб самым решительным образом осуждает демонстрацию баннеров и оскорбительные, расистские и дискриминационные скандирования, звучавшие с трибун стадиона «Парк де Пренс» вчера вечером во время матча с «Пари Сен-Жермен».

Личные нападки, направленные, в частности, на Адриена Рабьо и его семью, отвратительны и неприемлемы. Клуб, который желает оказать полную поддержку и солидарность своему полузащитнику и его близким, объявляет о присоединении к жалобе, поданной семьёй Адриена Рабьо против неизвестных лиц.

«Марсель» ещё раз хотел бы подтвердить, что он продолжит оставаться бескомпромиссным и непреклонным в отношении любых оскорбительных замечаний в адрес клуба, его руководства и сотрудников», — говорится в заявлении на официальном сайте «Марселя».

Напомним, Рабьо выступал за «ПСЖ» с 2013 по 2019 год. В 2024 году он подписал контракт с «Марселем».

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