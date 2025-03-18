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Карпин рассказал, что чувствует себя лучше после ухода из «Ростова»

Карпин рассказал, что чувствует себя лучше после ухода из «Ростова»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о своём уходе из «Ростова».

— Как чувствуете себя?
— Сейчас хорошо.
— Груз усталости спал?
— Да. Понятно, что он спал. Дело не только в конкретном моменте и физическом состоянии. Здесь больше про психологию. Около 35 дней у нас был отпуск в январе, но всё равно я почувствовал, что не готов психологически давать те эмоции, которые нужны команде. Да, физически полегче. Ростовчане едут сейчас из Ростова‑на‑Дону на автобусе уже 12 часов, этого как минимум мне удалось избежать. Состояние лучше, чем у них, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

25 февраля стало официально известно об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова», который он занимал с декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года по февраль 2025 года. Свой второй отрезок в клубе Карпин провёл на правах совмещения с работой в сборной России.

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