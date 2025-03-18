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В «Баварии» приняли решение по возможному подписанию ван Дейка

В «Баварии» приняли решение по возможному подписанию ван Дейка
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В мюнхенской «Баварии» приняли решение по возможному подписанию защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, у которого истекает контракт с мерсисайдцами по окончании сезона.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях, «Бавария» не входит в число претендентов нидерландского футболиста — в клубе приняли решение не подписывать игрока.

Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В текущем сезоне 33-летний защитник провёл 41 матч за английский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной голевой передачей.

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