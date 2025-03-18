«Я не пожму вам руку». Гаттузо в прямом эфире устроил конфликт с телеведущим

Главный тренер «Хайдука» Дженнаро Гаттузо вступил в спор с хорватским телеведущим во время прямого эфира после поражения его команды в матче чемпионата Хорватии с «Риекой» (0:3). Гаттузо отказался пожать руку эксперту перед началом беседы, после чего они начали спор на английском, испанском и итальянском языках.

«Я не пожму вам руку, потому что вы слишком много говорите. Вы слишком много говорите и не проявляете уважения к людям. Вы сами играли в футбол, так что прекрасно понимаете ситуацию. Вы всегда говорите очень плохо. Я не уважаю вас. Вы говорите очень плохо», — приводит слова Гаттузо Daily Mail.

На данный момент «Хайдук» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Хорватии.