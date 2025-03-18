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«Я не пожму вам руку». Гаттузо в прямом эфире устроил конфликт с телеведущим

«Я не пожму вам руку». Гаттузо в прямом эфире устроил конфликт с телеведущим
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Главный тренер «Хайдука» Дженнаро Гаттузо вступил в спор с хорватским телеведущим во время прямого эфира после поражения его команды в матче чемпионата Хорватии с «Риекой» (0:3). Гаттузо отказался пожать руку эксперту перед началом беседы, после чего они начали спор на английском, испанском и итальянском языках.

Хорватия — Первая лига . 26-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Риека
Риека
Окончен
3 : 0
Хайдук
Сплит
1:0 Фрук – 25'     2:0 Янкович – 35'     3:0 Фрук – 88'    

«Я не пожму вам руку, потому что вы слишком много говорите. Вы слишком много говорите и не проявляете уважения к людям. Вы сами играли в футбол, так что прекрасно понимаете ситуацию. Вы всегда говорите очень плохо. Я не уважаю вас. Вы говорите очень плохо», — приводит слова Гаттузо Daily Mail.

На данный момент «Хайдук» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Хорватии.

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