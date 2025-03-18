Бубнов назвал ошибку Семака, которая повлияла на исход матча «Спартак» — «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал ошибку главного тренера «Зенита» Сергея Семака, которая повлияла на исход матча петербургского клуба с московским «Спартаком» (1:2).

«Как можно было не поставить Мостового в стартовый состав? Энрике бы и не забил, если бы ему Андрей передачу не отдал», — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. Петербургский «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.