Бубнов назвал ошибку Семака, которая повлияла на исход матча «Спартак» — «Зенит»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал ошибку главного тренера «Зенита» Сергея Семака, которая повлияла на исход матча петербургского клуба с московским «Спартаком» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
«Как можно было не поставить Мостового в стартовый состав? Энрике бы и не забил, если бы ему Андрей передачу не отдал», — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. Петербургский «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.
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