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Александр Кержаков отреагировал на поражение «Зенита» в матче со «Спартаком»

Александр Кержаков отреагировал на поражение «Зенита» в матче со «Спартаком»
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Комментарии

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче со «Спартаком» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Первые минуты показали, что команды осторожничали, но «Спартак» выделялся своим желанием на игру, они старались много двигаться без мяча и прессинговали. В принципе, то, что я увидел, и тот результат, что был на табло, все закономерно», — сказал Кержаков в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. Петербургский «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.

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