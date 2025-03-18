«Заслуга всей команды». Кержаков — о бомбардирском рекорде Дзюбы

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал рекорд форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, который обошёл экс-игрока сине-бело-голубых и стал лидером в списке лучших бомбардиров российского футбола.

«Я много раз высказывался на счёт разных рекордов, в том числе бомбардирских. Для меня это всегда заслуга всей команды, не только того, кого объявляют автором гола. Любой рекорд будет побит. Сейчас настало время, когда Артёму Дзюбе удалось это сделать. Здорово, что он продолжает играть и забивать», — сказал Кержаков в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

За свою карьеру Кержаков забил 233 гола во всех турнирах. Дзюба отметился 234-м мячом во встрече 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2). В матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:3) 36-летний нападающий забил 235-й гол в карьере.