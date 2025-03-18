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Александр Кержаков заявил о намерении продолжить тренерскую карьеру в России

Александр Кержаков заявил о намерении продолжить тренерскую карьеру в России
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Бывший наставник «Пари НН» Александр Кержаков заявил о намерении продолжить тренерскую карьеру в России.

«Конечно, в России намного проще и комфортнее, когда ты можешь все объяснить на родном языке. Здорово снова попробовать доказать свою состоятельность в России. Надеюсь, такое предложение мне поступит», — сказал Кержаков в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, ранее экс-форвард «Зенита», «Севильи», московского «Динамо» и сборной России работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).

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