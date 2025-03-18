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Лионель Месси сделал заявление после полученной травмы

Лионель Месси сделал заявление после полученной травмы
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси сделал заявление после полученной травмы. Ранее игрок не попал в окончательный состав аргентинской национальной команды на матчи отбора ЧМ-2026

«Очень жаль, что мне придётся пропустить важные матчи с Уругваем и Бразилией. Я очень хотел сыграть, но из-за незначительной травмы не смогу отправиться в расположение сборной. Буду поддерживать команду со стороны, как любой аргентинский болельщик. Вперёд, Аргентина!» – написал Месси в одной из социальных сетей.

Напомним, 37-летний Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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