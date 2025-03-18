Рабьо отреагировал на оскорбления со стороны фанатов «ПСЖ» во время матча Лиги 1
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Полузащитник «Марселя» Адриен Рабьо отреагировал на оскорбления со стороны болельщиков «ПСЖ» (1:3) во время матча 26-го тура чемпионата Франции. Фанаты парижан вывесили оскорбительные баннера в адрес Рабьо и его матери. Также они освистывали любые действия футболиста во время матча.
Франция — Лига 1 . 26-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 17' 2:0 Мендеш – 42' 2:1 Гуири – 51' 3:1 Лирола – 76'
«Оскорблять мать и умершего отца… За всё приходится платить. Вы это не унесёте с собой в рай, поверьте мне. Нассер, ты можешь иметь все деньги мира и даже больше, но класс нельзя купить», — написал Рабьо на личной странице в одной из социальных сетей.
Ранее в «Марселе» осудили оскорбления в адрес французского полузащитника.
Напомним, Рабьо выступал за «ПСЖ» с 2013 по 2019 год. В 2024 году он подписал контракт с «Марселем».
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