Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк ответил на вопрос о своём будущем

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк ответил на вопрос о своём будущем
Комментарии

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос о своём будущем в английском клубе. У нидерланского футболиста истекает соглашение с мерсисайдцами по окончании сезона.

«До конца сезона новости точно появятся. Сейчас же я полностью предан команде, целиком сконцентрирован на стоящих перед нами задачах. Это главное, и это отражает то, каков я», — приводит слова ван Дейка Goal.

Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В текущем сезоне 33-летний защитник провёл 41 матч за английский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной голевой передачей.

Материалы по теме
В «Баварии» приняли решение по возможному подписанию ван Дейка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android