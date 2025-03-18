Капитан «Ливерпуля» ван Дейк ответил на вопрос о своём будущем

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос о своём будущем в английском клубе. У нидерланского футболиста истекает соглашение с мерсисайдцами по окончании сезона.

«До конца сезона новости точно появятся. Сейчас же я полностью предан команде, целиком сконцентрирован на стоящих перед нами задачах. Это главное, и это отражает то, каков я», — приводит слова ван Дейка Goal.

Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В текущем сезоне 33-летний защитник провёл 41 матч за английский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной голевой передачей.