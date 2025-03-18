Дзюба назвал национальные команды, которым забивал в сборной, накануне игры с Гренадой

Нападающий тольяттинского «Акрона» и национальной команды России Артём Дзюба в преддверии товарищеского матча со сборной Гренады, который состоится уже завтра, 19 марта, на «ВТБ Арене», вспомнил, каким национальным командам он забивал.

«Их 16, да? Так, поехали. Сборная Испании, Шотландия, моё любимое Сан-Марино, Лихтенштейн, Швеция, Египет, Саудовская Аравия, Дания. Так, пока восемь насчитал. А я Мальте забивал? Да, точно, я на Мальте забил же, точно-точно, заковырял. Казахстану забивал. Сербии забивал, я даже два сербам забил. Словения: Яну Облаку два забил, такое не забыть. Ещё Кипр, Коста-Рика. Бразилии и Франции не забивал, а с Бразилией я и не играл (смеётся). Туркам я забивал. Молдова! Точно, я забивал при Слуцком в падении гол тогда», — сказал Дзюба в видео, опубликованном пресс-службой сборной России по футболу в телеграм-канале.

Напомним, Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной.