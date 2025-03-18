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«Манчестер Юнайтед» объявил о повышении цен на билеты на следующий сезон

«Манчестер Юнайтед» объявил о повышении цен на билеты на следующий сезон
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Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о повышении цен на билеты со следующего сезона-2025/26.

Цена сезонных билетов вырастет примерно на 5%, что в среднем составляет £ 2,5 за игру. Несмотря на это, для фанатов до 16 лет цены будут заморожены для выполнения обязательств клуба сохранить доступ к «Олд Траффорд» для следующего поколения болельщиков.

Целью повышения цен для других категорий является баланс между доступностью билетов для болельщиков и финансовой устойчивостью клуба, говорится в заявлении.

В активе «Манчестер Юнайтед» 37 очков в текущем сезоне АПЛ. Подопечные Рубена Аморима находятся на 13- месте в таблице.

Ливень перед матчем «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»

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