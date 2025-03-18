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Хамес Родригес заявил, что он был лучше Зидана, Модрича, Крооса и Хави

Хамес Родригес заявил, что он был лучше Зидана, Модрича, Крооса и Хави
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Полузащитник мексиканского «Леона» Хамес Родригес принял участие в опросе о лучшем полузащитнике.

– Зидан или Хамес?

– Зидан был очень хорош, он выиграл чемпионат мира в расцвете сил, но… Хамес.

– Хамес или Модрич?

– Хамес.

– Хамес или Кроос?

– Хамес.

– Хамес или Хави?

– В своем прайме – Хамес, – приводит слова Родригеса Mundo Deportivo.

В этом сезоне колумбиец забил 2 гола и отдал 6 ассистов в 18 матчах на клубном уровне.

33-летний полузащитник выступал за «Реал» с 2014 по 2020 год. В период с 2017 по 2019 год находился в аренде в мюнхенской «Баварии». В составе «сливочных» Родригес дважды выигрывал Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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