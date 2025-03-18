Диего Симеоне: «Барселона» – это команда, играющая в лучший футбол

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал домашнее поражение от «Барселоны» (2:4) в матче 28-го тура Ла Лиги.

«Я говорил это раньше и могу повторить снова: «Барселона» – это команда, играющая в лучший футбол.

Это также команда, объединяющая лучшую командную игру и имеющая отличных футболистов на индивидуальном уровне», – приводит слова Симеоне инсайдео Фабрицио Романо в своих соцсетях.

После 28 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Барселона» после 27 игр занимает первое место. Перед матчем с «Барселоной» «Атлетико» уступил в двухматчевом противостоянии в Лиги чемпионов «Реалу» и покинул турнир.

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