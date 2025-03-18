Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд в конце сезона может покинуть «Манчестер Сити» — El Nacional

Эрлинг Холанд в конце сезона может покинуть «Манчестер Сити» — El Nacional
Комментарии

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть команду, сообщает El Nacional.

По данным источника, норвежец чётко дал понять, что не готов провести сезон без Лиги чемпионов, и если команда Хосепа Гвардиолы не сможет пройти в ЛЧ, это может привести к его уходу уже этим летом.

Сообщается, что, скорее всего, его может подписать «Реал». «ПСЖ» может стать альтернативой, хотя французская лига не выглядит привлекательной для Эрлинга. Контракт Холанда с клубом рассчитан до 30 июня 2034 года.

«Ман Сити» занимает пятое место в АПЛ, имея 48 баллов за 29 матчей.

В этом сезоне 24-летний форвард сыграл 38 матчей, забил 29 голов и отдал 4 ассиста во всех турнирах.

Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»

Материалы по теме
У Холанда ещё один рекорд АПЛ, но «Сити» провалился. Крайне обидный автогол Хусанова
У Холанда ещё один рекорд АПЛ, но «Сити» провалился. Крайне обидный автогол Хусанова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android