Эрлинг Холанд в конце сезона может покинуть «Манчестер Сити» — El Nacional

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть команду, сообщает El Nacional.

По данным источника, норвежец чётко дал понять, что не готов провести сезон без Лиги чемпионов, и если команда Хосепа Гвардиолы не сможет пройти в ЛЧ, это может привести к его уходу уже этим летом.

Сообщается, что, скорее всего, его может подписать «Реал». «ПСЖ» может стать альтернативой, хотя французская лига не выглядит привлекательной для Эрлинга. Контракт Холанда с клубом рассчитан до 30 июня 2034 года.

«Ман Сити» занимает пятое место в АПЛ, имея 48 баллов за 29 матчей.

В этом сезоне 24-летний форвард сыграл 38 матчей, забил 29 голов и отдал 4 ассиста во всех турнирах.

Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»