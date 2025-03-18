Эрлинг Холанд в конце сезона может покинуть «Манчестер Сити» — El Nacional

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть команду, сообщает El Nacional.
По данным источника, норвежец чётко дал понять, что не готов провести сезон без Лиги чемпионов, и если команда Хосепа Гвардиолы не сможет пройти в ЛЧ, это может привести к его уходу уже этим летом.
Сообщается, что, скорее всего, его может подписать «Реал». «ПСЖ» может стать альтернативой, хотя французская лига не выглядит привлекательной для Эрлинга. Контракт Холанда с клубом рассчитан до 30 июня 2034 года.
«Ман Сити» занимает пятое место в АПЛ, имея 48 баллов за 29 матчей.
В этом сезоне 24-летний форвард сыграл 38 матчей, забил 29 голов и отдал 4 ассиста во всех турнирах.
Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»